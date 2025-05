Aquila | Questo Milan è come una pasta in bianco Allenatore? Conte! | PM VIDEO

Durante l'evento di beneficenza "Facciamo gol tra le stelle", Francesco Aquila, vincitore di MasterChef, ha espresso le sue opinioni sul Milan, paragonando la squadra a una "pasta in bianco". L'intervento ha suscitato l'interesse dei presenti, che hanno seguito con attenzione le sue riflessioni sul momento attuale dei rossoneri e sul ruolo dell'allenatore Conte. PM Video ha documentato l'evento, arricchendo l'atmosfera di solidarietà.

Presente all'evento di beneficenza, "Facciamo gol tra le stelle", Francesco Aquila, vincitore di MasterChef, ha parlato così del Milan e del momento che vivono i rossoneri dopo questa deludente stagione.

