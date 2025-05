Apro la mia valigia piena di sex toys e parlo di sessualità a tutte le generazioni | chi è la facilitatrice dell' intimità

Apro la mia valigia colma di sex toys e pronta a parlare di sessualità con tutte le generazioni. Sono Daniela Tenna, facilitatrice dell'intimità, e credo che il sesso sia come un'insalata russa: ognuno ha la sua versione, e non esistono ricette sbagliate. Con serietà e ironia, esplorerò insieme a voi questo tema, liberando la nostra creatività senza schemi e pregiudizi.

"Se il sesso fosse un piatto tipico piemontese, sarebbe un'insalata russa. C'è chi mette il tonno, chi lo toglie, chi schiaccia le patate, chi le fa a tocchetti. Ognuno la fa come crede e piace, non c'è una ricetta sbagliata". Seriamente ironica, entusiasta senza schemi, la vita di Daniela Tenna...

