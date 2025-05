Apro il portellone Terrore in volo il folle gesto del passeggero | scena agghiacciante

Un volo notturno partito dall’Asia ha vissuto attimi di terrore quando un passeggero ha tentato di aprire il portellone in volo. Questo folle gesto ha scatenato il panico tra i viaggiatori, ma grazie all'intervento tempestivo dell'equipaggio, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, evitando una potenziale tragedia. Scopriamo i dettagli di questa agghiacciante esperienza.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia ha interrotto la tranquillità di un volo notturno partito dall'Asia. Nella notte di sabato, un passeggero ha tentato di aprire il portellone di un aereo in volo, scatenando momenti di panico tra i viaggiatori. L'uomo è stato però bloccato tempestivamente da due passeggeri, identificati come veterani dell'esercito statunitense. A bordo, il clima è rimasto sotto controllo grazie all'intervento immediato e all'equipaggio preparato. L' aereo è stato dirottato e ha effettuato un atterraggio d'emergenza senza ulteriori complicazioni. Nessun ferito è stato segnalato e il velivolo ha potuto riprendere successivamente il suo tragitto...