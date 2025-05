appello ai capitani dentro i migliori

Nel cuore pulsante di Siena, il capitano della Pantera, Franco Ghelardi, vive momenti di trepidante attesa. Quando finalmente la bandiera di Stalloreggi emerge tra le ultime, è un trionfo: l'esplosione di gioia dei contradaioli riempie le strade, accompagnata da abbracci e canti. Un rito che celebra la passione e la tradizione, mentre la città si prepara a vivere un'altra indimenticabile avventura nel palio.

di Laura Valdesi SIENA Non è andato all'appuntamento con la sorte il capitano della Pantera Franco Ghelardi. Attende visibilmente teso sotto le trifore. Ed esplode di gioia quando, per ultima, spunta la bandiera di Stalloreggi. E i contradaioli corrono davanti al Comune abbracciandosi e cantando. E quando esce il mangino Donatello Vigni lo avvolgono in abbracci, strette e complimenti. E' andate bene capitano Ghelardi. "Meglio di così, meglio di così. decimo. La speranza era di uscire. Proprio all'ultimo. Era un segno. Volevamo correre per forza, ora dobbiamo vincere questo palio". Perché il mangino? "Era qualcosa che sentivamo...