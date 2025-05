Appalti truccati tra Campania e Sicilia richieste 33 misure cautelari Coinvolti imprenditori casalesi e mafia

Un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato alla richiesta di 33 misure cautelari per un presunto sistema di appalti truccati tra Campania e Sicilia. Al centro dell'indagine un imprenditore già condannato, coinvolto con i Casalesi e la mafia Santapaola, che avrebbe orchestrato il malaffare con la complicità di altri soggetti. Scopri tutti i dettagli di questa operazione che scuote le fondamenta del settore degli appalti.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha presentato al gip 33 richieste di misure cautelari per un presunto sistema di appalti truccati tra Campania e Sicilia; perno sarebbe un imprenditore già condannato, con contatti con Casalesi e la cosca Santapaola... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Appalti truccati tra Campania e Sicilia, richieste 33 misure cautelari. Coinvolti imprenditori, casalesi e mafia

Appalti truccati in un comune del Salernitano: indagati ex amministratori di Valva, sequestrati 787 mila euro - Un nuovo scandalo ha colpito il Comune di Valva, nel Salernitano, con indagini su appalti truccati che coinvolgono ex amministratori e attuali consiglieri. 🔗continua a leggere

"Banda degli appalti truccati", tra gli indagati c'è anche il sindaco di Maletto - L'operazione della squadra mobile di Agrigento ha portato alla luce un presunto giro di tangenti legato agli appalti truccati, coinvolgendo tra gli indagati anche il sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi. 🔗continua a leggere

Un ingegnere al vertice della "banda degli appalti truccati": ecco come funzionava il sistema agrigentino - Un ingegnere con un passato negli uffici tecnici pubblici è diventato il fulcro di una banda dedita agli appalti truccati ad Agrigento. 🔗continua a leggere

Appalti truccati tra Campania e Sicilia, richieste 33 misure cautelari. Coinvolti imprenditori, casalesi e mafia - La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha presentato al gip 33 richieste di misure cautelari per un presunto sistema di appalti truccati tra Campania ... 🔗fanpage.it scrive

Appalti truccati, Vittorio Ciummo e il figlio Carlo nel mirino della Dda di Napoli - L’imprenditore di Cassino e il figlio Carlo sono finiti nei guai. Tra le accuse appalti pilotati con il coinvolgimento di intermediari capaci di muoversi tra mafia e camorra ... 🔗Come scrive ciociariaoggi.it

Appalti truccati: la Procura di Agrigento rilancia l’importanza delle intercettazioni - Il gip del Tribunale di Agrigento ha disposto nei giorni scorsi la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’architetto Sebastiano Alesci, 67 anni, ex dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune ... 🔗Secondo cataniaoggi.it