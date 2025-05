Appalti truccati tra Campania e Sicilia 34 indagati a Napoli | accordi con la mafia catanese?

Un'inchiesta della DDA di Napoli ha portato alla luce un sistema illecito di appalti truccati coinvolgente 34 indagati tra Campania e Sicilia. Al centro dell’operazione vi sono accordi con la mafia catanese, finalizzati a manipolare l'assegnazione di contratti pubblici, con accuse che spaziano dall'associazione mafiosa alla corruzione e al riciclaggio. Una nuova pagina per la lotta contro la criminalità organizzata nel Sud Italia.

Vede al centro un sistema teso a condizionare l’ assegnazione degli appalti tra Campania (per lo più il Casertano ) e Sicilia, l’ inchiesta della Dda di Napoli in cui si ipotizzano una serie di reati, tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, corruzione, turbativa d’asta e riciclaggio. Coinvolte, a vario titolo, 34 persone iscritte nel registro degli indagati. A capo del presunto... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Appalti truccati tra Campania e Sicilia, 34 indagati a Napoli: accordi con la mafia catanese?

