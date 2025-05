App video anche in movimento su Android Automotive ma in modalità solo audio

Android Automotive sta per introdurre una nuova funzionalità che permetterà l'utilizzo di app video in modalità "solo audio" mentre il veicolo è in movimento. Questa innovazione mira a garantire un'esperienza di intrattenimento più sicura e accessibile agli utenti, consentendo di godere di contenuti audio senza distrazioni visive. Scopri tutti i dettagli in questo articolo di TuttoAndroid.

Android Automotive guadagnerà presto la modalità "solo audio" per sfruttare le app video anche con veicolo in movimento. L'articolo App video anche in movimento su Android Automotive ma in modalità solo audio proviene da TuttoAndroid... 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - App video anche in movimento su Android Automotive ma in modalità solo audio

