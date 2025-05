Apolide | definire la cittadinanza tra ' 800 e ' 900 - Un incontro alla Domus Mazziniana

Lunedì 26 maggio alle ore 17.30, presso la Domus Mazziniana, si terrà la presentazione del volume di Cristiano La Lumia, “Apolide. Storia di un imprenditore ebreo in Europa (1880-1940)” (Roma, Viella, 2025). L'incontro esplorerà il concetto di cittadinanza tra il XIX e il XX secolo, analizzando la vicenda di un apolide e il contesto sociale ed economico dell'epoca. Un'opportunità per

Lunedì 26 maggio alle ore 17.30 presso la Domus Mazziniana presentazione del volume di Cristiano La Lumia, “Apolide. Storia di un imprenditore ebreo in Europa (1880-1940), Roma, Viella, 2025, organizzata dalla Domus Mazziniana e dal CISE – Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Apolide: definire la cittadinanza tra '800 e '900 - Un incontro alla Domus Mazziniana

Il decreto cittadinanza diventa legge, stretta sugli avi - Stretta sugli avi italiani grazie ai quali può essere acquistata la cittadinanza del nostro Paese, novità per i minori stranieri apolidi e una ulteriore quota per gli 'oriundi' nel decreto flussi. Riporta ansa.it

Cittadinanza, ok definitivo della Camera al decreto. Stretta sugli avi, novità per i minori stranieri apolidi - Gli italo-discendenti nati all'estero potranno avere il passaporto del nostro Paese per 'ius sanguinis' solo fino a due generazioni. Prevista un’ulteriore quota per gli oriundi nel decreto flussi ... Lo riporta msn.com

Decreto cittadinanza, ora è legge. Dalla stretta sugli avi alla novità sugli apolidi e il riacquisto della cittadinanza: cosa cambia - Con 137 voti favorevoli, 83 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il cosiddetto Decreto Cittadinanza, che introduce importanti modifiche alle norme per ... Secondo msn.com