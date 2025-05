Apertura del Museo ex Dinamitificio Nobel di Avigliana

Sabato 31 maggio, il Museo ex Dinamitificio Nobel di Avigliana riapre le sue porte grazie all'Associazione Amici di Avigliana e al Comune. Due visite guidate, condotte da Pier Mario Camosso e Pierangelo Campagna, offriranno l'opportunitĂ di esplorare il XIX secolo e la storia affascinante di questo importante sito industriale. Gli orari delle visite sono fissati per le 14:30 e le 17:00.

