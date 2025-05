Aperto il bando di iscrizione per la 1ª edizione del Concorso Internazionale Pianistico Naturalmente Pianoforte

Arezzo, 26 maggio 2025 – È ufficialmente aperto il bando di iscrizione per la 1ª edizione del Concorso Internazionale Pianistico "Naturalmente Pianoforte: Suoni nel Cuore delle Foreste Casentinesi". L'evento si svolgerà a Pratovecchio (AR) dal 11 al 14 settembre 2025, proponendo un'opportunità unica per pianisti di tutto il mondo di esibirsi in un contesto naturale di straordinaria bellezza.

Arezzo, 26 maggio 2025 – È ufficialmente aperto il bando di iscrizione per la 1ª edizione del Concorso Internazionale Pianistico “Naturalmente Pianoforte: Suoni nel Cuore delle Foreste Casentinesi”, che si terrà a Pratovecchio (AR), l’11, 12, 13 e 14 settembre 2025, novità di ‘Aspettando Naturalmente Pianoforte 2025’. Iscrizioni aperte fino al 29 giugno 2025, per tutte le informazioni si può consultare il sito web: https:naturalmentepianoforte.itpiano-competition Il concorso, organizzato dall’associazione Pratoveteri APS, è rivolto a pianisti emergenti fino a 35 anni (italiani e stranieri), con l’obiettivo di valorizzare il talento, la passione e la capacità interpretativa delle nuove generazioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperto il bando di iscrizione per la 1ª edizione del Concorso Internazionale Pianistico “Naturalmente Pianoforte”

Turismo esperenziale, quasi 2milioni di euro per il bando regionale aperto oggi e rivolto a comuni e territori - La Regione Marche lancia il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025", con un finanziamento di oltre 1,86 milioni di euro, per sostenere progetti innovativi nei comuni e territori. continua a leggere