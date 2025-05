Aperte candidature Defender Awards brand premia eroi del quotidiano

Sono aperte, fino al 16 giugno, le candidature per i Defender Awards, un'iniziativa internazionale del marchio Jaguar Land Rover. Questi premi premiaranno gli “eroi del quotidiano” e sosterranno piccole organizzazioni benefiche e umanitarie in sette paesi, promuovendo valori di solidarietà e impegno sociale. Un'opportunità per riconoscere il valore del volontariato e del lavoro di chi opera per il bene della comunità .

(Adnkronos) – Sono aperte fino al prossimo 16 giugno le iscrizioni alla nuova iniziativa internazionale Defender Awards – promossa dal celebre brand del gruppo Jaguar Land Rover – che nasce con l'obiettivo di supportare piccole organizzazioni benefiche e umanitarie, senza scopo di lucro, in sette Paesi in tutto il mondo: dall'Italia al Regno Unito, Francia, .

