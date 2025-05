Antonio Armillei lascia il Sansepolcro Davide Ciampelli in pole per la sostituzione

Antonio Armillei lascia il Sansepolcro dopo aver conquistato il secondo titolo di campione in tre anni, una scelta che era nell'aria. Davide Ciampelli emerge come il principale candidato per sostituirlo sulla panchina della squadra. L'annuncio ufficiale è atteso dopo un incontro cruciale, mentre i tifosi si preparano ad affrontare questa nuova fase della loro avventura calcistica.

PERUGIA - Antonio Armillei non guiderà il Sansepolcro nella prossima stagione. Una decisione nell’aria da giorni, già all’indomani della splendida vittoria del campionato, la seconda nel giro di tre anni, con il tecnico folignate che è diventato un beniamino della piazza biturgense. Oggi l’incontro con la dirigenza e la decisione di non rinnovare l’accordo in un rapporto ottimo, rafforzato anche dalle vittorie. Per la sua sostituzione in pole c’è Davide Ciampelli, pronto a una nuova avventura in serie D dopo un anno sabbatico. In casa Sansepolcro resta comunque la grande riconoscenza per Armillei che ora potrebbe ripartire in un’altra piazza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonio Armillei lascia il Sansepolcro, Davide Ciampelli in pole per la sostituzione

