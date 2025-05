antonia nicoletti e nicola scarpellini nella presidenza di confesercenti pisa

Antonia Nicoletti e Nicola Scarpellini assumono ruoli di leadership nella presidenza di Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano. La riunione inaugurale segna l'inizio di un percorso assembleare che culminerĂ nel 2026 con l'elezione del nuovo presidente nazionale. I rinnovi per l'area pisana sono attesi dalle adesioni dei sindacati, in un contesto di rinnovamento e collaborazione.

Pisa, 26 maggio 2025 - Con la riunione della sua presidenza, Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano ha aperto il percorso assembleare che culminerĂ nella primavera del 2026 con l'elezione del nuovo presidente nazionale. Per quanto riguarda l'Area pisana, i primi rinnovi arriveranno dai sindacati di categoria per poi, dopo l'estate, chiudere con l'elezione del nuovo presidente. "Abbiamo riunito la nostra presidenza per analizzare i risultati 2024 e per aprire di fatto il percorso assembleare – spiega il presidente Pisa, Fabrizio Di Sabatino -, forti dei risultati del 2024. Bilancio chiuso in positivo dal punto di vista economico, in crescita dal punto di vista del tesseramento...