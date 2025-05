Antiterrorismo indaga su auto che investe pedoni a Liverpool

Un'auto ha investito un gruppo di pedoni a Liverpool, suscitando l'attenzione degli investigatori dell'antiterrorismo. La polizia del Merseyside conduce attualmente le indagini, con il supporto dell'unità antiterrorismo, per determinare le circostanze dell'incidente e valutare eventuali motivazioni di natura terroristica. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella città inglese.

Gli investigatori dell' antiterrorismo stanno indagando dopo che un'auto ha investito diverse persone a Liverpool. Lo ha rivelato il Guardian online. L' indagine, in questa fase, è condotta dalla polizia del Merseyside, che copre la zona della città inglese e viene supportata dall'unità antiterrorismo del Nord Ovest, mentre si cerca di stabilire perché l' auto ha investito i pedoni tra la folla che festeggiava la vittoria del Liverpool in Premier League... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antiterrorismo indaga su auto che investe pedoni a Liverpool

