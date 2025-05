Antisemitismo Nahum e Radice denunciano negoziante milanese che vietava ingresso a israeliani

Recentemente, Nahum e Radice hanno denunciato un negoziante milanese per aver esposto un cartello che vietava l'ingresso a israeliani e sionisti. Questo atto, considerato discriminatorio secondo la legge, solleva interrogativi sulla tolleranza e il rispetto dei diritti umani. La denuncia evidenzia la necessitĂ di combattere l'antisemitismo in tutte le sue forme, promuovendo una societĂ piĂą inclusiva e rispettosa delle diversitĂ .

(LaPresse) – “Abbiamo denunciato i titolari della merceria – spiega Radice- dove c’era scritto in ebraico “ israeliani e sionisti qui non sono graditi ”. Questo cartello presuppone una discriminazione ai sensi di legge, perchĂ© non si può discriminare un cittadino in base alla nazionalitĂ . L’obbiettivo non è aumentare la tensione, ma fare chiarezza su un punto: le opinioni possono essere diverse e contrastanti, qui le responsabilitĂ devono essere ripartite tra le parti. Sicuramente quello che sta facendo il governo di Israele è condannabile come ha fatto la senatrice Segre”. Lo ha detto il consigliere comunale Gianmaria Radice, all’uscita della Questura dove insieme al consigliere Daniele Nahum e a Emanuela Bresner hanno sporto denuncia contro la titolare della merceria che avevo esposto un cartello sulla vetrina del suo negozio, vietando l’ingresso ai cittadini israeliani... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antisemitismo, Nahum e Radice denunciano negoziante milanese che vietava ingresso a israeliani

