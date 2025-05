Antimafia Colosimo | No a sconti e distinguo sulle stragi nere La foto con Ciavardini? Chiedo perdono se ha ferito qualcuno

Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, ribadisce l’importanza di affrontare senza ambiguità il tema delle stragi nere e delle loro conseguenze. In un periodo segnato dalla paura, Colosimo chiede coraggio e chiarezza, sottolineando che non ci possono essere sconti o giustificazioni rispetto alle sentenze emesse. La sua posizione è netta: serve una condanna ferma a ogni forma di omertà e responsabilità.

"C'è stato un periodo in cui c'era da avere paura ma sul quale non si possono fare sconti o distinguo. Dobbiamo avere il coraggio di smettere di cercare giustificazioni e dobbiamo dire che quando c'è una sentenza, c'è una sentenza". Così la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo (FdI) ha condannato gli anni delle stragi rosse e nere. "Questa cosa la dico per tutte le stragi ", ha specificato parlando alla Scuola di formazione politica Piersanti Mattarella. E ha citato esplicitamente piazza Fontana, per la cui attuazione non ci sono state condanne definitive a causa di depistaggi e tentativi di insabbiamento ma in cui l'impronta neofascista è emersa con evidenza, e la strage della stazione di Bologna per cui sono stati condannati i neofascisti dei NAR Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e per concorso Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini...