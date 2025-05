Anticipazioni Uomini e Donne oggi 26 maggio 2025 | Trono Classico e Over

Scopri le ultime anticipazioni di "Uomini e Donne" per oggi, 26 maggio 2025! Il programma, condotto da Maria De Filippi, torna alle 14:45 su Canale 5 con il trono classico e over accorpati. Quali colpi di scena ci riserveranno i protagonisti di questa puntata? Ecco tutto quello che non puoi perdere!

U omini e Donne, anticipazioni oggi, luned√¨ 26 maggio 2025. Uomini e Donne √® il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, luned√¨ 26 maggio 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.¬† Le anticipazioni della puntata di oggi. Oggi andr√† in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 11 maggio. E protagonisti, molto probabilmente, saranno dame e cavalieri del trono Over. Quasi sicuramente, come sta accadendo ormai da settimane, si partir√† da¬†Arcangelo, cavaliere tanto discusso e chiacchierato... 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 26 maggio 2025 | Trono Classico e Over

