Anticipazioni Tutti per uno – Viaggio nel tempo gli ospiti de Il Volo e Lorella Cuccarini del 26 maggio

Il "Viaggio nel tempo" di "Tutti per Uno" continua lunedì 26 maggio in prima serata su Canale 5, ospitando il talentuoso duo Il Volo e la frizzante Lorella Cuccarini. Ambientato nella storica cornice di Palazzo Te a Mantova, il concerto-spettacolo promette di unire eleganza e nostalgia, offrendo un'emozionante fusione di passato e presente. Preparati a un evento indimenticabile!

Il "Viaggio nel tempo" di Tutti per Uno prosegue lunedì 26 maggio in prima serata su Canale5, ancora una volta dalla scenografica cornice di Palazzo Te a Mantova. Un luogo che diventa simbolo di eleganza e storia, perfetto teatro per un concerto-spettacolo che esprime passato e presente, emozione e spettacolo, talento e memoria. Al timone, come sempre, Il Volo, affiancato dalla straordinaria partecipazione di Lorella Cuccarini. Tutti per uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni del 26 maggio. L'idea di attraversare le diverse epoche con la musica è qualcosa di profondamente poetico. Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha fatto di questa missione un'arte...

