Anticiclone delle Azzorre | sole al Centro-Sud temporali e grandine al Nord caldo africano in arrivo

L'anticiclone delle Azzorre domina attualmente il cielo italiano, portando sole e temperature elevate al centrosud. Tuttavia, il nord si prepara a temporali e grandine, segnando un contrasto significativo. Con l'arrivo di caldo africano, la stagione estiva si fa più intensa, mentre l'incertezza meteorologica continua a caratterizzare il panorama italiano. Scopriamo insieme gli sviluppi previsti per i prossimi giorni.

La stagione calda si fa più sentire, anche se il tempo in Italia resta incerto e preannuncia un possibile cambiamento. Oggi, lunedì 26 maggio, i meteorologi hanno descritto una situazione in cui la Penisola continua ad essere sorretta da una campana anticiclonica di matrice azzorriana. L'andamento generale prevede una giornata prevalentemente soleggiata al Centro-Sud, mentre