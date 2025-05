Anteprima d’Estate La bella stagione degli artigiani

Scopri Anteprima d’Estate, il nuovo evento dedicato alla qualità artigianale, che celebra le micro e piccole imprese nella suggestiva cornice estiva. Da Artigiano in Fiera, questa prima edizione si svolgerà a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10. Un'opportunità unica per esplorare e apprezzare il talento e la creatività degli artigiani italiani. Non mancare!

METTE AL CENTRO la qualità artigianale di centinaia di micro e piccole imprese in una ‘dimensione estiva’. E’ la prima edizione di Anteprima d’Estate, innovativo format promosso da Artigiano in Fiera, in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle 22.30). Da sempre vetrina di un artigianato d’eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, con il debutto di Anteprima d’Estate, Artigiano in Fiera rinnova il suo impegno in questa direzione con una nuova vetrina privilegiata per celebrare la maestria e la creatività dell’artigianato italiano nella sua veste più solare e inedita... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anteprima d’Estate. La bella stagione degli artigiani

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anteprima d’Estate. La bella stagione degli artigiani - E’ la prima edizione di Anteprima d’Estate, innovativo format promosso da Artigiano in Fiera, in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle ... Lo riporta quotidiano.net

Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate: dal 29 maggio al 2 giugno, ingresso con pass gratuito - È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla maestria e sulla creatività dell'artigianato italiano e mondiale in una veste estiva. Il nuovo appuntamen ... Riporta milanotoday.it

Artigiano in Fiera Anteprima d'Estate con 50 Paesi dal mondo - Scatta il conto alla rovescia per Anteprima d'Estate. Il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera è in calendario a Fieramilano Rho dove, dal 29 maggio al 2 giugno, sono attesi 760 artigiani ... Lo riporta msn.com

Anteprima d'Estate: l'evento che segna l'arrivo della bella stagione