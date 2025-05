Annamaria Colao riceve il Pomo d’Oro – Premio all’Eccellenza 2025

Annamaria Colao è stata insignita del Pomo d'Oro – Premio all'Eccellenza 2025, durante la II edizione dell'evento tenutasi presso la suggestiva Tenuta Elisa di Eboli (Sa). Organizzato dall'associazione Italy’Amo, fondata da Vincenzo Onorato, il premio celebra le straordinarie capacità professionali e imprenditoriali, nonché il talento artistico di individui che si distinguono nel loro campo.

Nella splendida location di Tenuta Elisa, in località Santa Cecilia di Eboli (Sa), si è tenuta la II edizione di "Pomo d'Oro – Premio all'Eccellenza", realizzato dall'associazione Italy'Amo da un'idea di Vincenzo Onorato, riconoscimento destinato alle capacità professionali, imprenditoriali, artistiche, culturali e sportive delle persone. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dalla Camera di Commercio di Salerno. P er l'occasione p resentata anche l'associazione Italy'Amo, con il presidente Massimo Musella che ha spiegato i fini del sodalizio ed i prossimi impegni in cantiere: « Il nostro intento è quello di promuovere sempre più il territorio, i suoi prodotti alimentari e non...