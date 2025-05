anna maria ghiddi trionfa al monza sport festival nella gara di skiroll

Anna Maria Ghiddi ha conquistato il podio al Monza Sport Festival, trionfando nella gara di skiroll. Questo successo, che l’ha vista primeggiare su oltre 120 atleti provenienti da tutta Italia, segna un importante traguardo per la Ghiddi. L’evento, tenutosi sabato all’Autodromo di Monza, ha offerto un’emozionante dimostrazione di abilità e passione per lo sport, consolidando il ruolo di Anna Maria nel panorama dello skiroll nazionale.

Un successo benaugurante per Anna Maria Ghiddi, quello che l'ha vista salire sul gradino più alto del podio quando oltre 120 atleti con rotelle e bastoncini, provenienti da mezza Italia, si sono ritrovati sabato all'Autodromo di Monza per una gara dimostrativa di skiroll, inserita in Monza Sport Festival. La giornata in cui le ruote degli skirollisti sono scivolate sul perfetto asfalto dove, a settembre, torneranno a sfidarsi le auto di Formula 1, è stata un pieno successo, una competizione che si è presto trasformata in gara vera, con la vittoria di Matteo Tanel e Anna Maria Ghiddi fra i senior, e Nicol Falanelli e Martino Folchi fra i Children...