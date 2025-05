Angela Taccia chi è l' avvocato di Sempio | dall' amicizia con Marco Poggi all' ex fidanzato Biasibetti che conosceva Stasi e che è diventato prete

Angela Taccia è un avvocato noto per la sua difesa di Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto di Garlasco. La sua carriera è al centro dell'attenzione, non solo per il caso, ma anche per la sua amicizia con Marco Poggi e il controverso richiamo dall'Ordine degli Avvocati per una frase controversa sui social. Scopri di più sulla sua vita e sul contesto che la circonda.

Taccia ha avuto un richiamo dall'Ordine degli Avvocati per la frase scritta sui social: "We love cpp, guerra dura senza paura" Angela Taccia è l'avvocato di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi (Marco Poggi), al momento indagato per il delitto di Garlasco. Capelli lunghi e neri,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Angela Taccia, chi è l'avvocato di Sempio: dall'amicizia con Marco Poggi all'ex fidanzato Biasibetti che conosceva Stasi e che è diventato prete

