Aneurisma all' aorta uomo già operato più volte al cuore salvato al Civico grazie a una endoprotesi

Un uomo con un complesso storico di interventi cardiaci è stato salvato all'ospedale Civico grazie all'innovativo posizionamento di un'endoprotesi di ultima generazione per trattare un aneurisma all'aorta. L'intervento, eseguito dall'équipe di Chirurgia vascolare diretta da Gabriele Ferro, si distingue per la sua esecuzione in unica soluzione, dimostrando l'eccellenza della medicina vascolare moderna.

