Andrea Sempio il suo legale

In un controverso caso di giustizia, Andrea Sempio si dichiara innocente, sostenuto dal suo avvocato Massimo Lovati, che accusa il sistema giudiziario di disadattamenti e pregiudizi. Nel mezzo di questa tumultuosa battaglia legale, emerge la figura di Alberto Stasi, già condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. La questione che si pone è: chi è veramente colpevole e quali segreti nasconde il passato di questi due uomini?

Andrea Sempio è innocente. Ne è sicuro il suo legale, Massimo Lovati. E, altrettanto innocente a suo dire sarebbe Alberto Stasi, l'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'unica differenza? Stasi sarebbe a conoscenza del vero killer e del suo mandante. Allora - la domanda che sorge spontanea - quale sarebbe il movente dietro il delitto di Garlasco? Per Lovati Chiara Poggi sarebbe stata eliminata perché aveva scoperto un segreto indicibile. Lo racconta in una intervista a Repubblica: "È una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio. Non posso dimostrarla". L'avvocato parla di "un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l'esorcismo... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, il suo legale: "È un comunista, un disadattato"

