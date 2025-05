Andrea Sempio è l' assassino di Chiara Poggi? Cosa non torna nell' indagine | il graffio al killer l' infatuazione la telefonata e le impronte

L'omicidio di Chiara Poggi ha riaperto vecchie ferite e portato alla ribalta Andrea Sempio, accusato per la terza volta. Questo articolo esplora le incongruenze nell'indagine, il legame tra il killer e la vittima, e gli eventi chiave che hanno segnato questa drammatica vicenda, dalle impronte alla telefonata, rivelando un quadro complesso e inquietante.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, Chiara Poggi non graffiò l'assassino: niente tracce sotto le unghie. L'impronta femminile, i capelli nel lavandino: cosa sappiamo oggi - Dall'orario della morte al dna sotto le unghie, dall'alibi alle telefonate: chi ha ucciso Chiara Poggi? A 18 anni dall'omicidio il caso si riapre. Di certo è che Chiara ...

Novas revelações sobre a investigação do assassinato de Chiara Poggi em Garlasco - L'avvocato di Sempio commenta l'impronta 33 e la sua rilevanza giuridica.