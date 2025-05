Andrea Scanzi attacca Giorgia Meloni | Pavida con Trump esegue gli ordini e quando non capisce sta zitta

In un acceso dibattito su La7, Andrea Scanzi ha criticato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendola "pavida" e accusandola di assecondare gli ordini di Donald Trump. Secondo Scanzi, Meloni si dimostra cauta e silenziosa quando non comprende le dinamiche politiche, suscitando preoccupazioni riguardo al suo ruolo di leader. Il confronto evidenzia le fragilità nel rapporto tra Italia e Stati Uniti.

Nel corso della trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7, il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ha rivolto un attacco diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di non esporsi nei confronti di Donald Trump per timore di comprometterne il favore. Una critica netta, pronunciata in diretta televisiva con toni duri e senza riserve. Leggi anche: Gaza, Bersani attacca Meloni: “Ma vuoi farci vergognare di essere italiani?” Leggi anche: Cina, il retroscena: “Pronta a lanciare un attacco improvviso contro Taiwan” “Secondo me c’è proprio una pavidità, perché ha paura di indispettire Trump ”, ha dichiarato Scanzi, sottolineando il presunto atteggiamento passivo della premier italiana... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it