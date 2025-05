Andrea Iannone | “Tutti pensavano fossi un cattivo ragazzo anche Elodie La prima volta che mi vide non mi parlò”

Nell'ultima puntata del podcast Supernova, Andrea Iannone racconta un aneddoto sorprendente sul suo primo incontro con Elodie. L’ex pilota, ospite di Alessandro Cattelan, svela come l'attrazione iniziale si sia scontrata con un silenzio imbarazzante: "Tutti pensavano fossi un cattivo ragazzo, e anche Elodie, alla prima vista, non mi parlò". Scopri di più su questo curioso episodio e le sue conseguenze.

Superbike, Andrea Iannone fuori dal GP di Most per doppia frattura al piede - Il weekend di Andrea Iannone al GP di Most è terminato prematuramente a causa di una doppia frattura al piede subita durante le prove libere. continua a leggere

Elodie parla di Andrea Iannone e spiega perché è la storia più importante della sua vita: “Prima di lui non mi è mai successo che…” - Elodie parla di Andrea Iannone e spiega perché è la storia più importante della sua vita: “Prima di lui non mi è mai successo che…” Ospite a Say Waad?!? per presentare il suo nuovo album Mi ami mi odi ... Come scrive isaechia.it

Andrea Iannone: «Elodie? L'ho seguita a Sanremo dall'Australia. Ci sosteniamo molto, sarà un anno pieno di sfide» - Andrea Iannone è pronto a dimostrare ancora una volta di essere un campione di SuperBike e con Elodie al suo fianco, come confida a La Gazzetta dello Sport, tutto sembra essere più semplice ... Secondo leggo.it