Andrea Iannone ha cancellato ogni altro ex di Elodie | Con lui la storia più importante della mia vita

Elodie torna a raccontare la sua intensa storia d'amore con Andrea Iannone, motociclista di fama, che ha ufficialmente messo da parte ogni suo ex per dedicarsi completamente alla cantante. Con un forte legame che dura da oltre due anni, Elodie afferma: “Con lui la storia più importante della mia vita”. Scopri di più sui dettagli di questa appassionante relazione.

Elodie torna a parlare della relazione con Andrea Iannone, motociclista del quale la cantante si è innamorata da ormai più di due anni. Il campione avrebbe cancellato ogni altro ex compagno dell’artista: “Con lui la storia più importante della mia vita”... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Andrea Iannone ha cancellato ogni altro ex di Elodie: “Con lui la storia più importante della mia vita”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Andrea Iannone ha cancellato ogni altro ex di Elodie: “Con lui la storia più importante della mia vita” - Elodie torna a parlare della relazione con Andrea Iannone, motociclista del quale la cantante si è innamorata da ormai più di due anni ... Si legge su fanpage.it

SBK, infortunio Iannone dopo una caduta: è unfit, salta il round in Repubblica Ceca. VIDEO - Termina subito il weekend in Repubblica Ceca di Andrea Iannone, dichiarato 'unfit' a seguito di una brutta caduta. Il pilota del team Go Eleven, portato subito al centro medico, ha rimediato una ... Lo riporta sport.sky.it

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie/ “Con me ha una grande pazienza. Mi innamoro di continuo” - Dal 2022, al fianco di Elodie c’è lo stesso uomo: Andrea Iannone. Dopo la fine della storia con Marracash, la splendida cantante originaria di Roma ha conosciuto il pilota di MotoGP ... Scrive ilsussidiario.net

'Belen è Belen', il like di Andrea Iannone subito cancellato: come l'ha presa Giulia De Lellis?