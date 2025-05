Andrea Costa | imminente passaggio di proprietà e ristrutturazione del debito

L'Andrea Costa si appresta a vivere un momento cruciale con l'imminente passaggio di proprietà e la ristrutturazione del debito. Mentre il lavoro avviene sotto silenzio, le aspettative crescono e si cerca di delineare una possibile conclusione per questa delicata fase. La fine di maggio si avvicina, lasciando intendere che presto potrebbero arrivare novità significative, sebbene al momento manchino comunicazioni ufficiali.

Prosegue nel silenzio il lavoro dietro le quinte dell’ Andrea Costa e del delicato passaggio di proprietà che, nei prossimi giorni, ci si attende arrivi al suo epilogo. Ipotizzare delle date è ancora difficile e da fonti ufficiali non filtra nessuna nota, ma la fine del mese di maggio si avvicina e con esso il momento in cui si avvierà la cessione. Dalla società ancora non sono arrivate note ufficiali, ma da quel che filtra dagli spifferi di corridoio il lavoro dello studio di commercialisti Chiarioni sulla ristrutturazione del debito del club è ormai in dirittura d’arrivo, se non già terminato, e si attende soltanto il via libera alla trattativa tra l’attuale proprietà e il gruppo di imprenditori interessati di cui è portavoce il direttore generale Sofia Conti, e del quale è parte anche l’attuale sponsor Up Lavoro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Costa: imminente passaggio di proprietà e ristrutturazione del debito

