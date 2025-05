And Just Like That 3

In "And Just Like That... 3", i dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive, Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa tornano protagoniste, navigando le sfide delle loro carriere e famiglie. Mentre affrontano storie d’amore, di sesso e l’indissolubile legame che le unisce, queste donne cinquantenni vivono nuove avventure nel cuore pulsante di New York.

I dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - And Just Like That 3

And Just Like That 3 - La terza stagione del sequel di Sex and the City che riprende il racconto delle vite di Carrie, Miranda e Charlotte nei loro 50 anni ... 🔗Si legge su today.it

And Just Like That torna con la terza stagione, ci sarà anche Samantha? Cosa sappiamo e quando inizia - Carrie Bradshaw sta per tornare su Sky con il terzo capitolo del sequel di Sex and the City. Dopo il cameo dell'ultima stagione ci sarà ancora Kim Cattrall? 🔗Secondo libero.it

And Just Like That 3, Cynthia Nixon in difesa della sua “disordinata” Miranda queer - È stata proprio l'attrice a consigliare un'evoluzione del suo iconico personaggio, attingendo a piene mani dalla propria esperienza personale. 🔗Scrive gay.it