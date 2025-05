Ancora tempo instabile Italia divisa tra caldo e temporali | le previsioni dell’ultima settimana di maggio

L'ultima settimana di maggio si presenta con un clima instabile in Italia, dove l'alta pressione iniziale cederà il passo a correnti nord-occidentali. Mentre alcune regioni godranno di una breve fase di stabilità, molte altre, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro, saranno interessate da rovesci e temporali, con temperature in costante oscillazione tra caldo estivo e raffiche più fresche.

La settimana di lunedì 26 maggio, l'ultima del mese, si aprirà con l'alta pressione ma la fase di stabilità durerà poco. Le correnti nord-occidentali favoriranno infatti ancora condizioni molto variabili, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. Previsti rovesci e temporali, con temperature in progressiva crescita. Le previsioni meteo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ancora tempo instabile, Italia divisa tra caldo e temporali: le previsioni dell’ultima settimana di maggio

Su questo argomento da altre fonti

Meteo, Italia divisa tra caldo e temporali nell’ultima settimana di maggio: le previsioni - Dopo una settimana di piogge e temporali, l'ultimo weekend di maggio è nel segno del bel tempo con sole e temperature in salita da Nord a Sud. Da lunedì tutto è destinato a cambiare complice il passag ... Lo riporta informazione.it

Meteo, Italia divisa in due: GRANDINE e NUBIFRAGI contro 30°C al Sud - Violenti temporali al Centro-Nord, caldo africano al Sud: la settimana si annuncia turbolenta. Le previsioni aggiornate ... Riporta msn.com

Meteo: Italia divisa, maltempo al Sud, primavera al Nord - I prossimi giorni vedranno un’Italia spaccata ... da vari impulsi instabili, con forti piogge sulle regioni meridionali, mentre il Nord beneficerà di tempo più stabile e temperature in aumento. Segnala meteogiornale.it

Meteo, Italia divisa: tempo instabile al Sud, sereno su Nord e Tirreno