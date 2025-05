Ancora sangue sulle strade del Lazio | 67enne resta ucciso nello scontro tra due auto ed uno scooter La tragedia questa notte lungo via Nomentana

Un tragico incidente stradale ha colpito il Lazio nella notte tra il 25 e il 26 maggio, con un uomo di 67 anni che ha perso la vita in uno scontro tra due auto e uno scooter lungo via Nomentana, a Roma. La tragedia ha anche visto una donna ferita, mentre le autorità indagano sulle circostanze esatte dell'accaduto.

