Ancora sangue sulle strade del Lazio | 67enne resta ucciso nello scontro tra due auto ed uno scooter La tragedia questa notte lungo via Nomentana a Roma

Un tragico incidente stradale ha colpito Roma nella notte tra il 25 e il 26 maggio, lungo via Nomentana, dove un uomo di 67 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto e uno scooter. La tragedia ha anche coinvolto una donna, rimasta ferita. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

Un grave incidente stradale quello verificatosi nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio a Roma. Un uomo di 67 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto lungo via Nomentana, in zona San Basilio, mentre una donna è rimasta ferita. La dinamica dell'incidente è ancora sotto investigazione, ma l'esito è stato tragico, con la morte istantanea del conducente dello scooter e altre persone coinvolte. La dinamica dell'incidente. L'incidente si è verificato intorno alle 23, nei pressi dell'incrocio tra via Nomentana, via Poggio Bracciolini e via del Casale di San Basilio...

