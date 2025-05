Ancora auto incendiate nella notte tra sabato e domenica alla Lunetta Gamberini

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, un nuovo episodio di autoveicoli incendiati ha colpito la zona della Lunetta Gamberini. Intorno all'1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme in un parcheggio, dove diverse auto sono state danneggiate. Questo ennesimo atto vandalico solleva preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere e sull'orientamento delle autorità locali.

Ancora auto danneggiate per strada, questa volta nella zona della Lunetta Gamberini. È successo nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, intorno all'1.30. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio nel parcheggio...

