Ancona Sotterranea | il cantiere blocca le visite imbarazzo del Comune

Ancona, 26 maggio 2025 – La situazione attuale del cantiere su via Zappata sta creando notevoli disagi alle visite alle storiche cisterne del Calamo. L'associazione Ancona Sotterranea denuncia l'imbarazzo del Comune, che si trova costretto a gestire un accesso limitato a un patrimonio culturale di grande valore, privando cittadini e turisti di un importante pezzo di storia della città.

Ancona, 26 maggio 2025 – La vicenda del cantiere sulla scalinata di via Zappata che blocca l’accesso delle visite alle cisterne del Calamo mette in imbarazzo il Comune di Ancona. Sabato scorso l’associazione Ancona Sotterranea, che si occupa delle visite sia negli ipogei della Fontana del Calamo sia in quelli con accesso da piazza Stamira, ha scoperto il cantiere che ostruisce l’accesso alle cisterne ed è stata costretta ad annullare in fretta le prenotazioni per ieri, circa venti persone provenienti anche da Bologna, ma anche per le prossime domeniche, dato che il cartello sul cantiere indica il 22 luglio come data di fine lavori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona Sotterranea: il cantiere blocca le visite, imbarazzo del Comune

