Anche se il futuro della ragazza è ancora tutto da scrivere la sua eleganza è già una certezza

...di sua madre, la regina Letizia, che l'hanno supportata in questo traguardo significativo. L'Infanta Sofia ha dimostrato non solo raffinatezza, ma anche determinazione in un percorso accademico di prestigio. La cerimonia di consegna del diploma ha rappresentato non solo un successo personale, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo nella sua vita, ricco di opportunità e nuove avventure.

U n traguardo tagliato con eleganza. L’Infanta Sofia ha concluso il suo percorso di studi all’UWC Atlantic College, in Galles, ricevendo il diploma del prestigioso International Baccalaureate. Per questo momento importante, la giovane reale ha potuto contare sulla presenza di suo padre, re Felipe, e di sua madre, la regina Letizia. Assente giustificata, invece, la sorella maggiore Leonor, impegnata con la formazione militare a bordo della nave Juan Sebastián Elcano. La cerimonia si è svolta nel suggestivo castello di San Donato, sede storica del college. Le immagini diffuse dalla casa reale mostrano una Sofia serena, sorridente, visibilmente orgogliosa del traguardo raggiunto... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anche se il futuro della ragazza è ancora tutto da scrivere, la sua eleganza è già una certezza.

Walker Milan, il futuro è ancora tutto da scrivere: può rimanere a Milanello se… Ultimissime - Walker Milan, i rossoneri devono decidere se riscattare o meno il terzino inglese al termine della stagione: tutti i dettagli Il futuro di Kyle Walker nel prossimo calciomercato Milan è incerto, ... Si legge su milannews24.com

Treviso Basket, futuro tutto da scrivere: Ramondino in pole - L’addio di Frank Vitucci a fine stagione sembra sempre più probabile. In pole per la panchina c’è Marco Ramondino L’addio di Frank Vitucci a fine stagione sembra sempre più probabile. In pole per la ... Lo riporta sportando.basketball

“Francesca“ verso la chiusura e un futuro tutto da scrivere - Per questo il centro commerciale Francesca di Verdello, aperto dal 1992, il 30 settembre chiuderà i battenti e se tutto andrà bene non riaprirà prima del 2023, dopo la fine dell’intervento di ... Scrive ilgiorno.it