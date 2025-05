Anche quest’anno Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Pride di Milano | “Ennesimo schiaffo in faccia”

Anche quest'anno, la Regione Lombardia ha rifiutato di patrocinare il Pride di Milano, suscitando forti reazioni. Il consigliere Majorino (Pd) ha denunciato questa decisione come un "ennesimo schiaffo in faccia", definendola un esempio di oscurantismo e un gesto vergognoso contro una manifestazione pacifica che promuove il rispetto e i diritti dei cittadini. La questione riapre il dibattito sui diritti LGBTQ+ nella regione.

Anche quest'anno il Consiglio regionale della Lombardia ha negato il patrocinio al Pride del prossimo 28 giugno a Milano. Majorino (Pd): "Oscurantismo, una vergogna non sostenere una manifestazione pacifica che promuove il rispetto dei cittadini e ne tutela di diritti"

