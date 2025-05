anche harry styles ha ceduto al fascino di queste sneaker di lusso

Harry Styles ha ceduto al fascino irresistibile di un paio di sneaker di lusso che stanno conquistando il mondo della moda. In questo articolo, esploriamo il suo stile unico e come queste calzature si siano affermate tra le icone contemporanee. Scopri perché il cantante inglese ha scelto di indossarle durante la sua pausa dalla musica.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Harry Styles l’ha rifatto. Il cantante inglese, ormai in una lunga pausa di riflessione dalla sua carriera musicale, è diventato da tempo un emblema di tutto quello che ogni uomo vorrebbe nel suo guardaroba. Qualche settimana fa era stato avvistato a Londra con indosso una giacca di The Row da sogno, mentre per l’elezione del nuovo Papa aveva fatto la sua comparsa a Piazza San Pietro con un cappellino tanto amato da Alessandro Michele... 🔗 Leggi su Gqitalia.it