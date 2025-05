Ancelotti si presenta | "Voglio far tornare il Brasile campione" Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro

Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico della Seleçao, si è presentato con l'ambizioso obiettivo di riportare il Brasile al vertice del calcio mondiale. Nella sua prima conferenza stampa, ha già annunciato i convocati, tra cui spiccano gli ex giocatori della Juventus, Danilo e Alex Sandro, sottolineando la sua determinazione nel rilanciare il prestigio della nazionale carioca.

`Voglio far tornare il Brasile campione`. Si è presentato così Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa da neo-ct della Seleçao, occasione... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ancelotti si presenta: "Voglio far tornare il Brasile campione". Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro - “Voglio far tornare il Brasile campione”. Si è presentato così Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa da neo-ct della Seleçao, occasione nella quale ha pure diramato la lista dei primi 25 ... 🔗Secondo calciomercato.com

Ancelotti: «L'obiettivo è far tornare il Brasile campione». Tra i convocati Casemiro, Carlos Augusto ed Ederson - Ieri l'arrivo, accolto da un numero importanti di tifosi e subito con il cappellino del Brasile in testa. Oggi la prima conferenza stampa e le prime convocazioni. L'era di Carlo ... 🔗Da ilmessaggero.it