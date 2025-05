Ancelotti in Brasile oggi la presentazione come nuovo allenatore

Oggi, Carlo Ancelotti è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore della nazionale brasiliana, diventando il primo straniero a ricoprire questo ruolo. Arrivato a Rio de Janeiro con un cappellino della Seleção, Ancelotti si prepara a guidare la squadra verso nuove sfide nel panorama calcistico internazionale. La sua nomina segna una svolta importante per il calcio brasiliano, affidato a un allenatore di grande esperienza e successo.

Carlo Ancelotti indossava un cappellino della nazionale brasiliana quando è arrivato domenica a Rio de Janeiro alla vigilia della sua presentazione ufficiale come nuovo commissario tecnico della Seleçao. Ancelotti è il primo straniero ad allenare la Seleçao. È il primo straniero ad allenare a tempo pieno la squadra cinque volte vincitrice della Coppa del Mondo in un secolo. Il 65enne tecnico italiano è arrivato in Brasile domenica poco prima delle 21.00 (ora locale) e oggi alle ore 18.00 locali, insieme ad alcuni membri della famiglia e al suo staff tecnico, annuncerà anche la squadra per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo sudamericana del mese prossimo, contro Ecuador e Paraguay... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ancelotti in Brasile, oggi la presentazione come nuovo allenatore

