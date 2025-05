Ancelotti atterra in Brasile inizia oggi l’avventura da Ct della Seleção – Il video

Carlo Ancelotti ha ufficialmente iniziato la sua avventura come commissario tecnico della Seleção, atterrando a Rio de Janeiro tra l'entusiasmo di centinaia di tifosi. Con il tradizionale berretto verdeoro in testa, è stato accolto dal presidente della Federazione Brasiliana, Samir Xaud. Un nuovo capitolo si apre per il celebre allenatore, pronto a guidare una delle nazionali più prestigiose del calcio mondiale.

Berretto verdeoro in testa e centinaia di tifosi ad accoglierlo, è iniziata così l'avventura di Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale Brasiliana. L'ex allenatore del Real Madrid è atterrato a Rio de Janeiro nella notte, accolto dal neo presidente della Federazione Brasiliana Samir Xaud. « Inizia una nuova fase nella più grande nazionale del mondo, dentro e fuori dal campo. Benvenuto mr. Ancelotti », così Xaud ha salutato il nuovo Commissario Tecnico della Seleção, sebbene la sua elezione a presidente della Federazione sia avvenuta solamente qualche ora prima dell'arrivo di Ancelotti in Brasile...

