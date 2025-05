Amputato l’avambraccio all’operaio ferito nel cantiere di Rfi a Itala

Un grave incidente sul lavoro ha colpito un giovane operaio nel cantiere RFI di Itala, dove, a causa di un infortunio, è stata necessaria l’amputazione dell'avambraccio destro. Nonostante gli sforzi disperati dei medici per salvare l'arto, le condizioni erano ormai compromesse. Questo tragico evento mette in evidenza i rischi legati al settore e l'importanza di misure di sicurezza adeguate.

I medici hanno tentato di salvarlo fino all'ultimo, ma l'arto era ormai compromesso. H a subito l'amputazione dell'avambraccio destro il giovane operaio rimasto coinvolto dieci giorni fa in un gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere del raddoppio ferroviario, i cui lavori sono stati commissionati da Rfi al Consorzio Messina-Catania Lotto Nord. L'uomo, il ventenne di nazionalità tunisina...

