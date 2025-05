Amorim si scusa con i fan di Man Utd come fumi Emery al goal non consentito dopo aver perso UCL

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha chiesto scusa ai tifosi dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League, avvenuta il 25 maggio 2025. Nonostante una vittoria sull'Aston Villa nell'ultima giornata, la sua squadra non è riuscita a ottenere il trofeo, generando forti emozioni tra i supporter, particolarmente dopo un controverso gol non concesso. La situazione è stata commentata anche da Unai Emery.

2025-05-25 20:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il boss del Manchester United Ruben Amorim si è scusato con i fan all’interno dell’Old Trafford dopo non essere riuscito a vincere l’Europa League, nonostante abbia battuto l’Aston Villa nell’ultimo giorno. La vittoria per 2-0 ha assicurato che i Red Devils sono arrivati??al 15 ° posto nella tavola della Premier League, ma senza argenteria per contrastare la loro triste campagna nazionale, Amorim ha promesso di cambiare le cose nel club. Parlando dopo la partita con il microfono in mano, ha detto: “Prima di tutto, voglio scusarmi per questa stagione... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Amorim si scusa con i fan di Man Utd come fumi Emery al goal non consentito dopo aver perso UCL

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amorim's a fan: Man Utd eye bid to sign £60m star with same agent as Dorgu - Both have featured under Ruben Amorim already, and it looks as if Man Utd are planning for the ... Amorim is thought to personally be a fan of Eze and can see him ‘playing as one of the no ... Scrive msn.com

Calciomercato Man United – Amorim fa piazza pulita: colpo Napoli - Il punto sull’affare Victor Osimhen <<< L'articolo Calciomercato Man United – Amorim fa piazza pulita: colpo Napoli proviene da Notizie Calciomercato. msn.com scrive

Man Utd news: Opinion - Fan writer on Ruben Amorim's status for next season - Not a single fan should be judging Ruben Amorim until after his summer transfer ... depressing mess at Old Trafford because he believed he was the right man to turn things around. bbc.co.uk scrive

Would Man Utd Fans Swap Ruben Amorim?