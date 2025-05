Amministrative | seggi aperti nei 9 Comuni siciliani al voto

Oggi, i cittadini di nove comuni siciliani sono nuovamente chiamati alle urne per le elezioni amministrative, dopo una prima giornata di votazione. Con 55.608 elettori attesi e un'affluenza del 46,36% registrata ieri, le operazioni proseguono fino alle 15. In seguito, avrà luogo lo scrutinio per rinnovare gli organi amministrativi locali. Un'importante opportunità per la partecipazione democratica della comunità .

Al voto anche oggi i nove Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Gli elettori interessati sono 55.608. Le operazioni si sono svolte ieri, dalle 7 alle 23, con una affluenza del 46,36%, e proseguono oggi fino alle 15. A seguire lo scrutinio. A essere interessati all’elezione del sindaco e dei componenti dei consigli comunali sono i seguenti Comuni, tutti commissariati:... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Amministrative: seggi aperti nei 9 Comuni siciliani al voto

