Amministrative Conte Premiati progetti dal basso e con società civile

L'elezione di Silvia Salis come neo-sindaca di Genova segna un'importante vittoria per i progetti nati dal basso, evidenziando l'importanza dell'inclusione della società civile in politica. Questo successo, ottenuto al primo turno e con un ampio margine, suggerisce che i cittadini cercano alleanze più genuine e vicine alle loro esigenze. Il futuro amministrativo di Genova si preannuncia ricco di opportunità grazie a questa nuova leadership.

ROMA (ITALPRESS) – “ Auguri di buon lavoro a Silvia Salis, neo-sindaca di Genova. La sua vittoria, con un margine così ampio e ottenuta al primo turno, è la dimostrazione che progetti nati dal basso ed inclusivi delle proposte della società civile sono percepiti dai cittadini come più vicini alle proprie esigenze – e, per questo, meritori di fiducia ed entusiasmo”. Lo dichiara il presidente del M5s, Giuseppe Conte che aggiunge: “All’interno di questa partita, il M5S migliora il risultato della scorsa tornata comunale, portando a casa anche la presidenza nei due municipi in cui aveva presentato le candidature: un risultato importante che conferma il buon lavoro di radicamento che stiamo facendo sul territorio e ci sprona a continuare in questa direzione per fare meglio e di più”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Amministrative, Conte “Premiati progetti dal basso e con società civile”

Amministrative, Conte "Premiati progetti dal basso e con società civile" - ROMA (ITALPRESS) - "Auguri di buon lavoro a Silvia Salis, neo-sindaca di Genova. La sua vittoria, con un margine così ampio e ottenuta al primo turno, è la dimostrazione che progetti nati dal basso ed ... 🔗Lo riporta corrieredimaremma.it

"Alle amministrative premiati progetti civici e unità" - Il sindaco De Mossi ieri invece ha analizzato il verdetto delle amministrative. "I dati che si registrano a livello nazionale - commenta - così come nelle maggiori partite toscane, confermano una ... 🔗Da lanazione.it

Amministrative, Conte: “Pd? Tempi non ancora maturi per un’alleanza a tutto tondo, ma sarebbe un peccato non concordare i passaggi insieme” - Un “peccato” se Pd e M5s non riuscissero a trovare un accordo in vista delle prossime elezioni amministrative, ma resta il fatto che, secondo Giuseppe Conte ... i progetti dei due leader. 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it