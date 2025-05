Amministrative Conte Premiati progetti dal basso e con società civile

L'elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova segna un importante traguardo per i progetti nati dal basso. La sua vittoria netta al primo turno evidenzia come le iniziative che coinvolgono attivamente la società civile siano in sintonia con le aspettative dei cittadini, promuovendo un modello di governance inclusivo e partecipativo. Questo successo rappresenta un importante segnale per il futuro politico della città.

ROMA (ITALPRESS) – " Auguri di buon lavoro a Silvia Salis, neo-sindaca di Genova. La sua vittoria, con un margine così ampio e ottenuta al primo turno, è la dimostrazione che progetti nati dal basso ed inclusivi delle proposte della società civile sono percepiti dai cittadini come più vicini alle proprie esigenze – e, per questo, meritori di fiducia ed entusiasmo". Lo dichiara il presidente del M5s, Giuseppe Conte che aggiunge: "All'interno di questa partita, il M5S migliora il risultato della scorsa tornata comunale, portando a casa anche la presidenza nei due municipi in cui aveva presentato le candidature: un risultato importante che conferma il buon lavoro di radicamento che stiamo facendo sul territorio e ci sprona a continuare in questa direzione per fare meglio e di più"

