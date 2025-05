Amministrative affluenza flop | in calo del 6%

Nelle recenti elezioni amministrative, l'affluenza alle urne ha subito un ulteriore calo, con un drammatico decremento di sei punti percentuali rispetto al passato. In 126 Comuni italiani, il numero di elettori che si sono recati a votare è sceso, evidenziando un preoccupante problema di partecipazione civica. I dati diffusi dal Viminale alle 23 di ieri confermano questa tendenza allarmante, sollevando interrogativi sulla motivazione dei cittadini.

Amministrative, c’è un problema (l’ennesimo) con l’affluenza. Il numero degli elettori che ieri s’è recato alle urne per votare in 126 Comuni è drammaticamente in calo di (ulteriori) sei punti percentuali. Alle 23 di ieri, stando ai dati diffusi dal Viminale, la percentuale di elettori che avevano giĂ votato era pari al 43,85%. Cinque anni . Amministrative, affluenza flop: in calo del 6% L'IdentitĂ ... 🔗 Leggi su Lidentita.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affluenza in calo: a Taranto il 10% in meno rispetto alle ultime amministrative - Alle 23 nei 10 comuni pugliesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco è andato a votare il 46,55% degli aventi diritto. Alle elezioni precedenti l'affluenza era stata del 53,54%. Dato in controtendenza ... Segnala rainews.it

Affluenza in calo alle elezioni amministrative: un'analisi approfondita - Il primo turno delle elezioni amministrative segna un calo significativo nell'affluenza al voto, con implicazioni per il futuro politico. Secondo notizie.it

Affluenza alle amministrative: dati in calo in tutta Italia - La seconda rilevazione dell’affluenza alle elezioni amministrative, che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia, ha registrato un 33,48% di partecipazione alle . Questo da ... notizie.it scrive