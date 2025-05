Amministrative | affluenza definitiva è del 5629%

Il dato definitivo sull'affluenza alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 è del 56,29%, registrando una leggera flessione rispetto alla precedente tornata elettorale. Tra le regioni, spicca l'Umbria per il numero di cittadini che si sono recati alle urne, dimostrando un interesse significativo per la partecipazione democratica nonostante il calo complessivo.

Roma, 26 mag. (LaPresse) – È del 56,29% l’affluenza alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Il dato è in leggera flessione rispetto alla volta precedente, quando a votare andò il 56,32% degli aventi diritto. La regione in cui si è andato maggiormente alle urne è stata l’Umbria con il 64,30%. Quella in cui si è votato di meno è stata l’Emilia Romagna con il 50,25%... 🔗 Leggi su Lapresse.it