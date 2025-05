Amministrative a Taranto le proiezioni | in vantaggio Bitetti si va verso il ballottaggio

Le elezioni comunali di Taranto si avviano verso un ballottaggio, con le prime proiezioni che vedono in vantaggio il candidato Bitetti. L'affluenza al voto ha raggiunto il 56,60%, in aumento rispetto al 52,21% del 2022, quando si votò solo la domenica. Scopriamo i dettagli e le dinamiche di questa tornata elettorale significativa per la città.

